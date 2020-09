Former Union Minister Raghuvansh Prasad Singh passes away on Sunday. He was undergoing treatment at AIIMS, Delhi.

Raghuvansh Prasad Singh had tested positive for COVID-19 and was brought to AIIMS, Delhi for treatment.

On Thursday, in a big jolt to Lalu Prasad Yadav’s RJD ahead of Bihar polls, Raghuvansh Prasad Singh had resigned from the party.

RJD leader Lalu Yadav had written to Singh over his resignation letter saying, “We will talk once you are well. You are not going anywhere.”

On the news of his death, Lalu Prasad Yadav reacted by saying, “Dear Raghuvansh, what have you done? I told you day before yesterday itself that you are going nowhere. But you went so far. No words to say, I am sad. You will be missed.”

प्रिय रघुवंश बाबू! ये आपने क्या किया? मैनें परसों ही आपसे कहा था आप कहीं नहीं जा रहे है। लेकिन आप इतनी दूर चले गए। नि:शब्द हूँ। दुःखी हूँ। बहुत याद आएँगे। — Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) September 13, 2020

Yesterday, a close aide of his told news agency PTI that “Singh sahib’s condition deteriorated considerably last night. At 11.56 PM, he was put on a ventilator. We are praying for his well-being”.

Raghuvansh Prasad Singh was a close associate of Lalu Prasad Yadav and represented Bihar’s Vaishali constituency.

He was Union Minister for Rural Development in the Congress-led UPA government.

Raghuvansh Prasad Singh was suffering from fever and cough for quite some time and was admitted to AIIMS following the advice of doctors and his samples were also sent for COVID-19 testing. The sample report came out and he has tested positive.

A staunch supporter of Lalu Prasad who, nonetheless, is never shy of speaking his mind, Singh is one of the founding members of the RJD. A five-term MP from Vaishali, the veteran leader lost the seat in the 2014 Lok Sabha polls and failed to wrest it back five years later.

Condolences pour-in for the demised leader on twitter:

The passing away of Raghuvansh Prasad Singh is tragic. An outstanding leader rooted to ground, Raghuvansh Babu was a true stalwart with phenomenal understanding of rural India. With his spartan and sagely lifestyle, he enriched public life. Condolences to his family & followers. — President of India (@rashtrapatibhvn) September 13, 2020

बिहार के वरिष्ठ राजनेता रघुवंश बाबू के निधन की सूचना से अत्यंत दुःख हुआ। उनका पूरा जीवन लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों के प्रति समर्पित रहा। गरीब व वंचित वर्ग के कल्याण के लिए उनका समर्पण सदैव याद किया जायेगा। मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ॐ शांति — Amit Shah (@AmitShah) September 13, 2020

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी बिहार के उन क़द्दावर नेताओं में गिने जाते थे जिन्होंने समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। वे एक प्रबुद्ध एवं संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके निधन का मुझे दुःख है।उनके परिवार एवं समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनायें।ओम् शांति! — Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 13, 2020

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी के निधन के साथ ही गाँव व किसान की एक मज़बूत आवाज़ सदा के लिए खो गई है। गाँवों व किसानों के उत्थान के लिए उनकी सेवा और लगन तथा सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष को सदा याद रखा जाएगा। मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि🙏 pic.twitter.com/8YTLQpYowp — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 13, 2020

सादगी की अप्रतिम मिसाल, ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले वरिष्ठ राजनेता श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी का निधन अत्यंत दुःखद है। ग्राम्य विकास मंत्रालय में उन्होंने सराहनीय कार्य किया। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। ॐ शांति! — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 13, 2020

पूर्व केंद्रीय मंत्री व मेरे प्रिय मित्र श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी के आकस्मिक निधन से अपार दुःख की अनुभूति हुई। ईश्वर उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करे और परिजनों को इस महाविपदा को सहन करने की शक्ति दे।

ॐ शांति!!! — Suresh Prabhu (@sureshpprabhu) September 13, 2020

My tributes to Raghuvansh Prasad Singh. pic.twitter.com/u0TtvvjZ8M — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 13, 2020

पूर्व केंद्रीय मंत्री, जन नेता, गरीबों-पिछड़ों की मजबूत आवाज, रघुवंश प्रसाद सिंह जी का निधन सामाजिक-राजनैतिक क्षेत्र का बहुत बड़ा नुकसान। उनके परिवार एवं शुभचिंतकों के प्रति मेरी संवेदना। ॐ शांति। pic.twitter.com/AvlnOQH2ZE — Mukhtar Abbas Naqvi (@naqvimukhtar) September 13, 2020