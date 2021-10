PM Modi offers prayers to Maa Siddhidatri on Maha Navami

Prime Minister Narendra Modi has prayed to Maa Siddhidatri on Maha Navami during Navratri and sought blessings for everyone.

In a tweet, the Prime Minister said: “नवरात्रि में महानवमी के पावन अवसर पर मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना होती है। मेरी कामना है कि उनके आशीर्वाद से हर किसी को अपनी सिद्धि की प्राप्ति हो। माता के भक्तों के लिए उनकी यह स्तुति…”