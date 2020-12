On the 96th birth anniversary of former Prime Minister of India and BJP stalwart Atal Bihari Vajpayee, Prime Minister Narendra Modi, President Ram Nath Kovind and other leader paid tribute to him.

PM Modi on the occasion also launched a book titled, Atal Bihari Vajpayee in Parliament: A Commemorative Volume on the occasion.

“Salutations to former Prime Minister Venerable Atal Bihari Vajpayee on his birth anniversary. Under his visionary leadership, he took the country to unprecedented heights of development. His efforts to build a strong and prosperous India will always be remembered,” PM said in a tweet in Hindi.

President Kovind paid homage to Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee, former Prime Minister of India, on his birth anniversary at his samadhi ‘Sadaiv Atal’ in New Delhi.

Lok Sabha Speaker Om Birla, Defence Minister Rajnath Singh and Home Minister Amit Shah also paid tributes.

Atal Bihari Vajpayee served for 2268 days in his combined terms as Prime Minister of India.

Vajpayee served as Prime Minister for 13 days in 1996 and for 2256 days during 1998-2004 term.