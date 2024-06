Lok Sabha Election Results 2024: Full list of BJP winners

Lok Sabha Election Results 2024: Resurgent Opposition’s INDIA bloc dealt a huge blow to the ruling BJP as it fell short of the majority in the Lok Sabha elections 2024. According to the Election Commission of India data, the BJP was leading in 241 seats, down 62 seats from its 2019 tally of 303 seats. However, the party is still likely to return to power for a third straight term as its NDA alliance was ahead in more than 290 seats.

The saffron party has so far won 67 seats with its Indore candidate Shankar Lalwani registering the biggest victory of the 2024 general elections so far. Lalwani defeated his nearest rival by a record margin of 11,75,092 votes. Union Home Minister Amit Shah won the Gandhinagar seat with a margin of 7,44,716 votes.

Below is the full list of BJP winners

S.No Parliament Constituency Winning Candidate Total Votes Margin 1 Rajahmundry(8) DAGGUBATI PURANDHESHWARI 726515 239139 2 Narsapuram(9) BHUPATHI RAJU SRINIVASA VARMA (B.J.P.VARMA) 707343 276802 3 Arunachal West(1) KIREN RIJIJU 205417 100738 4 Arunachal East(2) TAPIR GAO 145581 30421 5 Darbhanga(14) GOPAL JEE THAKUR 566630 178156 6 Mahesana(4) HARIBHAI PATEL 686406 328046 7 Gandhinagar(6) AMIT SHAH 1010972 744716 8 Ahmedabad East(7) HASMUKHBHAI PATEL (H.S.PATEL) 770459 461755 9 Ahmedabad West(8) DINESHBHAI MAKWANA (ADVOCATE) 611704 286437 10 Rajkot(10) PARSHOTTAMBHAI RUPALA 857984 484260 11 Jamnagar(12) POONAMBEN HEMATBHAI MAADAM 620049 238008 12 Junagadh(13) CHUDASAMA RAJESHBHAI NARANBHAI 584049 135494 13 Bhavnagar(15) NIMUBEN JAYANTIBHAI BAMBHANIYA (NIMUBEN BAMBHANIYA) 716883 455289 14 Kheda(17) DEVUSINH CHAUHAN 744435 357758 15 Chhota Udaipur(21) JASHUBHAI BHILUBHAI RATHVA 796589 398777 16 Bharuch(22) MANSUKHBHAI DHANJIBHAI VASAVA 608157 85696 17 Bardoli(23) PARBHUBHAI NAGARBHAI VASAVA 763950 230253 18 Surat(24) MUKESHKUMAR CHANDRAKAANT DALAL (Uncontested) – – 19 Navsari(25) C R PATIL 1031065 773551 20 MANDI(2) KANGNA RANAUT 537022 74755 21 HAMIRPUR(3) ANURAG SINGH THAKUR 607068 182357 22 Bagalkot(3) GADDIGOUDAR. PARVATAGOUDA. CHANDANAGOUDA. 671039 68399 23 Bijapur(4) RAMESH JIGAJINAGI 672781 77229 24 Haveri(10) BASAVARAJ BOMMAI 705538 43513 25 Dharwad(11) PRALHAD JOSHI 716231 97324 26 Uttara Kannada(12) VISHWESHWAR HEGDE KAGERI 782495 337428 27 Shimoga(14) B.Y.RAGHAVENDRA 778721 243715 28 Udupi Chikmagalur(15) KOTA SRINIVAS POOJARY 732234 259175 29 Dakshina Kannada(17) CAPTAIN BRIJESH CHOWTA 764132 149208 30 Chitradurga(18) GOVIND MAKTHAPPA KARJOL 684890 48121 31 Tumkur(19) V. SOMANNA 720946 175594 32 Mysore(21) YADUVEER KRISHNADATTA CHAMARAJA WADIYAR 795503 139262 33 Bangalore Rural(23) DR C N MANJUNATH 1079002 269647 34 Bangalore North(24) SHOBHA KARANDLAJE 986049 259476 35 Bangalore central(25) P C MOHAN 658915 32707 36 Chikkballapur(27) DR.K.SUDHAKAR 822619 163460 37 Thrissur(10) SURESH GOPI 412338 74686 38 GUNA(4) JYOTIRADITYA M. SCINDIA 923302 540929 39 TIKAMGARH(6) DR. VIRENDRA KUMAR 715050 403312 40 DAMOH(7) RAHUL SINGH LODHI 709768 406426 41 KHAJURAHO(8) VISHNU DATT SHARMA (V.D.SHARMA) 772774 541229 42 SATNA(9) GANESH SINGH 459728 84949 43 JABALPUR(13) ASHISH DUBEY 790133 486674 44 MANDLA(14) FAGGAN SINGH KULASTE 751375 103846 45 DEWAS(21) MAHENDRA SINGH SOLANKY 928941 425225 46 DHAR(25) SAVITRI THAKUR 794449 218665 47 INDORE(26) SHANKAR LALWANI 1226751 1175092 48 BIKANER (2) ARJUN RAM MEGHWAL 566737 55711 49 JAIPUR(7) MANJU SHARMA 886850 331767 50 ALWAR(8) BHUPENDER YADAV 631992 48282 51 AJMER (13) BHAGIRATH CHOUDHARY 747462 329991 52 JALORE (18) LUMBARAM 796783 201543 53 UDAIPUR (19) MANNA LAL RAWAT 738286 261608 54 RAJSAMAND(22) MAHIMA KUMARI MEWAR 781203 392223 55 BHILWARA(23) DAMODAR AGARWAL 807640 354606 56 JHALAWAR-BARAN(25) DUSHYANT SINGH 865376 370989 57 Tripura West(1) BIPLAB KUMAR DEB 881341 611578 58 Tripura East(2) KRITI DEVI DEBBARMAN 777447 486819 59 Gautam Buddha Nagar(13) DR. MAHESH SHARMA 857829 559472 60 Bulandshahr(14) DR BHOLA SINGH 597310 275134 61 Kaiserganj(57) KARAN BHUSHAN SINGH 571263 148843 62 Gonda(59) KIRTIVARDHAN SINGH 474258 46224 63 Varanasi(77) NARENDRA MODI 612970 152513 64 Nainital-Udhamsingh Nagar(4) AJAY BHATT 772671 334548 65 Nizamabad(4) ARVIND DHARMAPURI 592318 109241 66 Secunderabad(8) G. KISHAN REDDY 473012 49944 67 Dadar & Nagar Haveli(2) DELKAR KALABEN MOHANBHAI 121074 57584

(The tally will be updated as ECI announces more results.)