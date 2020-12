Prime Minister Narendra Modi on Tuesday paid tributes to Sardar Patel on his Punya Tithi by saying that his path will always inspire us to protect the unity, integrity and sovereignty of the country.

In a tweet in Hindi, Prime Minister said, “I pay tribute to Iron Man Sardar Vallabhbhai Patel, who laid the foundation of a strong and prosperous India, on his death anniversary. His path will always inspire us to protect the unity, integrity and sovereignty of the country.”

सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर शत-शत नमन। उनके दिखाए मार्ग हमें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदा प्रेरित करते रहेंगे। — Narendra Modi (@narendramodi) December 15, 2020

Vice President of India Venkaiah Naidu and other leaders also paid tribute to the Iron Man of India.

आज लौह पुरुष #सरदार_वल्लभभाई_पटेल की पुण्य तिथि है। कृतज्ञ राष्ट्र के साथ उनकी पावन स्मृति को सादर नमन करता हूं। स्वाधीनता आन्दोलन में उनका त्याग और संघर्ष, राष्ट्र के एकीकरण और अखंडता के लिए उनका दृढ़ संकल्प,देश का प्रत्येक नागरिक आज भी सम्मान के साथ कृतज्ञतापूर्वक याद करता है। pic.twitter.com/eXjO6tW9DZ — Vice President of India (@VPSecretariat) December 15, 2020

सरदार पटेल जी का जीवन और व्यक्तित्व इतना विराट है, जिसे शब्दों में पिरो पाना संभव नहीं है। सरदार साहब भारत की एकता और शक्ति के प्रतीक हैं, उन्होंने जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान कर एक अखंड भारत को आकार दिया। उनका दृढ़ नेतृत्व और राष्ट्र समर्पण सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। pic.twitter.com/YBpYENO3j9 — Amit Shah (@AmitShah) December 15, 2020

The people of India will always remain grateful to Sardar Vallabhbhai Patel for uniting the county post Independence and tremendous contribution to building a new India. I bow to Sardar Patel on his punyatithi. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 15, 2020

लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश की एकता, अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है, उन्होंने एक समृद्ध, सम्पन्न और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था। आज #SardarVallabhbhaiPatel की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन करता हूँ। pic.twitter.com/wIqC96zCM7 — Dr Raman Singh (@drramansingh) December 15, 2020