Prime Minister Narendra Modi has greeted the people on the occasion of Guru Purnima.

In a tweet, he said, “देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। जीवन को सार्थक बनाने वाले गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करने का आज विशेष दिन है। इस अवसर पर सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमन। (I convey my heartfelt wishes to all Indians on the occasion of Guru Purnima. Today is a special day to show our respect towards our teachers who make our lives meaningful. I bow my head to all the teachers on this occasion).”