Prime Minister Narendra Modi’s appeal to spiritual leaders to help popularise ‘vocal for local’ for AatmNirbhar Bharat yesterday has found a huge response among the prominent spiritual leaders of the country.

The ‘sant samaj’ has responded to the Prime Minister’s appeal with great enthusiasm. The Spiritual personalities have come forward with public commitment to promote and popularise ‘vocal for local’ for AatmNirbhar Bharat and have pledged their support for the cause.

The Prime Minister’s call came at the unveiling of the ‘Statue of Peace’ to mark the 151st Birth Anniversary celebrations of Jainacharya Shree Vijay Vallabh Surishwer Ji Maharaj, via video conferencing, yesterday.

PM Modi had said, as the base of the freedom struggle was provided by the bhakti movement, similarly, today, the basis of the AatmNirbhar Bharat will be provided by the saints, mahatma, mahants and acharyas of our country. He called on the spiritual leaders to promote AatmNirbhar Bharat in their preaching and interactions with their followers.

Sri Sri Ravi Shankar said that in support of the Prime Minister’s call, youngsters in his organizations have created an app and Sri Sri reiterated the commitment to AatmNirbhar Bharat in things of day to day use.

Baba Ramdev also pledged support of Patanjali and his followers to the enterprise of AatmNirbhar Bharat. He offered to get in touch with other spiritual leaders and bring them on the platform of ‘vocal for local’.

भारत को सभी दिशाओं से #आत्मनिर्भर बनाने के लिए तथा आर्थिक व सांस्कृतिक लूट से बचाने के लिए #पतंजलि संस्था व हमारे करोड़ों समर्थक संकल्पित हैं, हम सभी महापुरुषों से भी संपर्क करके इस स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करके इसे मूर्तरूप देंगे।#आत्मनिर्भर_भारत https://t.co/WrAGEpjCk5

— स्वामी रामदेव (@yogrishiramdev) November 16, 2020

Sadguru Jaggi Vasudev tweeted in response to the Prime Minister’s call “Self-reliance is a fundamental strength that is vital for a strong and stable Nation. Not to stand in isolation but for resilience of national fiber and be of significance in the world. Only possible with committed Citizenry.”

— Sadhguru (@SadhguruJV) November 16, 2020

Self reliance is a fundamental strength that is vital for a strong and stable Nation. Not to stand in isolation but for resilience of national fiber and be of significance in the world. Only possible with committed Citizenry. -Sg #AtmaNirbharBharat @PMOIndia https://t.co/8aqhCssttu — Sadhguru (@SadhguruJV) November 16, 2020

Swami Awadheshanand responded with the unified support on behalf of the top spiritual leaders and called the Prime Minister call inspiring.

आदरणीय प्रधानमंत्री@narendramodi जी का आह्वान अत्यंत प्रेरक है ! भारत की संस्कृति संस्कार और उसकी संवेदनाएं कृषि-ऋषि पर आधारित है !#आत्मनिर्भर_भारत एवं #VocalForLocal जैसे आपके अभियान की सिद्धि एवं राष्ट्र के उन्नयन उत्कर्ष के निमित्त संत-सत्पुरुष व शीर्षस्थ आचार्य एकजुट हैं ! https://t.co/GD0YBF2Qd5

— Swami Avdheshanand (@AvdheshanandG) November 16, 2020

Bhagwat Kathakar and Spiritual personality Devaki Nandan Thakur said that on the call of the Prime Minister his followers have made ‘vocal for local’ their life’s motto.

आदरणीय श्री @narendramodi जी द्वारा #VocalForLocal के माध्यम से स्वर्णिम #आत्मनिर्भर_भारत का निर्माण निःसंदेह सकल राष्ट्र के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। आपके आह्वान पर हमने #Vocal4Local को जीवन का पर्याय बना लिया है। अब स्वदेशी वस्तु और #आत्मनिर्भर_भारत ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। https://t.co/QGRZ8GX64p

— Devkinandan Thakur Ji (@DN_Thakur_Ji) November 16, 2020

Sentiment of support and appreciation for the call for AatmNirbhar Bharat resonates through the messages of the spiritual leaders. They are not only supporting the call on a personal level but are offering to coordinate the response of the ‘sant samaj’, calling upon their supporters to adopt the ideals of ‘vocal for local’ also they are pledging their infrastructure and resources to the cause. The unstinting support for the movement can be seen in the following messages.

@narendramodi

जी के नेतृत्व में #आत्मनिर्भर_भारत के नवनिर्माण हेतु वोकल फॉर लोकल अभियान को सफल बनाने के लिए देश के समस्त संत-महात्मा, गुरूजनों से आस्था और संस्कार परिवार अपील करता है, आप सभी इस अभियान को अपने सहयोग दिन और भारत को पुनः आध्यात्मिक विश्वगुरु बनाने में सहभागी बनें। https://t.co/69ijppxeFa

— Aastha Channel (@aasthatvchannel) November 16, 2020

श्री नरेन्द्र मोदी जी का यह आह्वान प्रशंसनीय एवं आधुनिक भारत राष्ट्र निर्माण अति आवश्यक है।

हमारे ट्रस्ट परिवार द्वारा अधिक उत्साह व निष्ठा से #AatmNirbharBharat तथा #VocalForLocal की सफलता के लिए पुरुषार्थ का संकल्प#NarendraModi @yogrishiramdev @pyptharidwar https://t.co/WWfQHgRe3c

— Devi Chitralekhaji (@devichitraji) November 16, 2020

हम आमजन सहित अनेक महापुरषों से मिलकर स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करके इसे मूर्तरूप देने का प्रयास कर रहे है। हम सभी आत्मनिर्भर भारत बनाने में निश्चित रुप से सफल होंगे।#आत्मनिर्भर_भारत https://t.co/u1aps9y6yD

— Swami Sumedhanand (@MPSumedhanand) November 16, 2020

इस देश का सौभाग्य है कि भारत के पास एक ऋषि प्रधानमंत्री हैं, जिनके सूत्र भारत को सदा एक नयी दिशा देते रहते है. वोकल फाॅर लोकल #bevocalforlocal और फिर इसे ग्लोबल बनाने का दृष्टिकोण वास्तव में दूरदर्शी योजना है जिससे अपने वतन की खुशबू सात समन्दर पार तक जायेगी। #AtmaNirbharBharat https://t.co/sCChpydpyB

— Pujya Swamiji (@PujyaSwamiji) November 16, 2020

So grateful to live in a country w/a leader who is so committed to uplifting & empowering rural villagers. Let’s all support #AtmaNirbharBharat movement to go #VocalForLocal ! Purchase #local #organic food, natural soap by #RuralWomen & #handloom fabrics!#SundarAndSustainable https://t.co/p9D7yWVmE7

— Sadhvi Bhagawati Saraswati (@SadhviBhagawati) November 16, 2020

So grateful to live in a country w/a leader who is so committed to uplifting & empowering rural villagers. Let’s all support #AtmaNirbharBharat movement to go #VocalForLocal ! Purchase #local #organic food, natural soap by #RuralWomen & #handloom fabrics!#SundarAndSustainable https://t.co/p9D7yWVmE7 — Sadhvi Bhagawati Saraswati (@SadhviBhagawati) November 16, 2020

इस आवाहन का स्वागत है।

संतों की आध्यात्मिक ऊर्जा समाज को विकसित करने में सदा प्रभावी रही है। श्री आशुतोष महाराज जी के निर्देशों में @djjsworld आत्मनिर्भरता व स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करता रहा है। इन प्रकल्पों में कैदियों और दिव्यांग भी सहभागी बने हैं।

#AatmaNirbharBharat https://t.co/JP6NA38v59

— Sadhvi Jaya Bharti (@SJayaBharti) November 16, 2020

भारत संतों की भूमि है।संत आत्मा-निर्भर हैं और आत्मनिर्भरता को पूर्ण समझते है। भारत के समवर्धन के लिए चैतन्य महाप्रभु की परम्परा आपके साथ है। https://t.co/h8RLzYxdMm

— Sri Pundrik Goswami (@SriPundrik) November 16, 2020

आत्मनिर्भर भारत ते लिए हम सब अपना श्रेष्ठ योगदान अवश्य देंगे। 🙏 https://t.co/trNg2pXbAp

— Chinmaya Shivam (@chinmayashivam) November 16, 2020

. @PujyaSwamiji calls for us to support our Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji towards an #AtmaNirbharBharat & how at #ParmarthNiketan we are being #VocalForLocal, buying local & eco friendly. He shares that faith institutes can make a difference! #ParmarthGangaAarti https://t.co/S68zK7V6pT

— Parmarth Niketan (@ParmarthNiketan) November 16, 2020

. @PujyaSwamiji calls for us to support our Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji towards an #AtmaNirbharBharat & how at #ParmarthNiketan we are being #VocalForLocal, buying local & eco friendly. He shares that faith institutes can make a difference! #ParmarthGangaAarti https://t.co/S68zK7V6pT — Parmarth Niketan (@ParmarthNiketan) November 16, 2020

आइये,आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए धर्म स्थान पर आने वाले हर श्रद्धालु तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ‘वोकल फ़ॉर लोकल’ के सन्देश को पहुँचाए।ऐसा करके हम भारतमाता के ऋण से यत्किंचित रूप से उऋण हो सकते है।@PMOIndia #VocalForLocal https://t.co/0mYcfYFRQk

— Acharya Lokesh Muni (@Munilokesh) November 16, 2020

आपने जो राष्ट्र के संतों,महंतों,आचार्यों को आह्वान आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ मेरे जैसे हर सन्यासी का जन्म सिर्फ आत्मा कल्याण के लिए नहीं अपितु धर्म और राष्ट्र के लिए भी होता है। हम #LocalForVocal के लिए पूर्ण कार्य करेंगे। https://t.co/wrVYq4fXm5

— Arrihant Rishi (@ArrihantRishi) November 16, 2020

माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें स्मरण कराने के लिए आभार | यह हमारे देश के आध्यात्मिक मूल, जहां ‘मुक्ति’ जैसे मनोहर शब्द का उल्लेख है, से उपजी हुई देश भक्ति थी, जिसने हमें एक ‘मुक्त भारत’ की मांग करने के लिए प्रेरित किया था ।@narendramodi @PMOIndia

1/4 https://t.co/Nq998xnc3p

— Sri M (@SriMspeaks) November 16, 2020

@narendramodi @PMOIndia

यह सच है कि स्वतन्त्रता संग्राम में भक्ति आंदोलन का आधार देने वाले भारतीय संत महात्मा ही थे, जिन्होंने जन जन तक प्रभु भक्ति के साथ साथ राष्ट्र भक्ति को आमजन के हृदयों तक पहुंचाया। आज भी दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। https://t.co/w0uaDCtI9t

— Swami Umeshanand (@UmeshanandS) November 16, 2020

@narendramodi @PMOIndia

यह सच है कि स्वतन्त्रता संग्राम में भक्ति आंदोलन का आधार देने वाले भारतीय संत महात्मा ही थे, जिन्होंने जन जन तक प्रभु भक्ति के साथ साथ राष्ट्र भक्ति को आमजन के हृदयों तक पहुंचाया। आज भी दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। https://t.co/w0uaDCtI9t — Swami Umeshanand (@UmeshanandS) November 16, 2020

आदरणीय प्रधानमंत्री का #AatmNirbharBharat तथा #VocalForLocal अभियान देश के चहुँमुखी विकास के लिए अद्भुत संकल्प है ..!! #शनिधाम परिवार उत्साह और निष्ठा के साथ आपके इस संकल्प के साथ इसकी सफलता के लिये कृत संकल्प और प्रयासरत रहेगा ..!! https://t.co/mHlsbgidEw

— शनि शत्रु नहीं मित्र है (Shree Shanidham Trust) (@ShanidhamTrust) November 16, 2020

Very innovative and noble plan. Assuring our full cooperation – Dadi Hirdaya Mohini,

Chief of Brahma Kumaris @narendramodi @PMOIndia @brahmakumarisHQ https://t.co/kgU3bK4OQf

— Brahma Kumaris ORC (@BKsORC) November 16, 2020

Very innovative and noble plan. Assuring our full cooperation – Dadi Hirdaya Mohini,

Chief of Brahma Kumaris @narendramodi @PMOIndia @brahmakumarisHQ https://t.co/kgU3bK4OQf — Brahma Kumaris ORC (@BKsORC) November 16, 2020

संत भारत की आत्मा व संस्कूति है ।

भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सभी सनातनी आपके साथ है🙏🇮🇳🇮🇳🚩🚩 https://t.co/QULibNxbwx

— साध्वी कृष्णा जी 🌺 (@Krishna91772784) November 16, 2020

श्री नरेन्द्र मोदी जी का यह आह्वान प्रशंसनीय एवं आधुनिक भारत राष्ट्र निर्माण अति आवश्यक है।

हमारे ट्रस्ट परिवार द्वारा अधिक उत्साह व निष्ठा से #AatmNirbharBharat तथा #VocalForLocal की सफलता के लिए पुरुषार्थ का संकल्प#NarendraModi @yogrishiramdev @pyptharidwar https://t.co/1DGr044EqM

— Gau Seva Dham Hospital (@GSDHospital) November 16, 2020

@PMOIndia aap ke is aavahan ko ham se pratyaksh avam paroksha rup se jude sabhi tak pahocha kar aatma nirbhar bharat ke swarnim suryoday ke liye sankalpit he #VocalForLocal #AatmaNirbharBharat https://t.co/JFGXCtCHOt

— Yadunathji Goswami (@ShriYadunathji) November 16, 2020

@PMOIndia aap ke is aavahan ko ham se pratyaksh avam paroksha rup se jude sabhi tak pahocha kar aatma nirbhar bharat ke swarnim suryoday ke liye sankalpit he #VocalForLocal #AatmaNirbharBharat https://t.co/JFGXCtCHOt — Yadunathji Goswami (@ShriYadunathji) November 16, 2020

माननीय प्रधानमंत्री जी…सादर प्रणाम, मैं एक संन्यासी संत होने से पहले एक भारतीय नागरिक हूँ, आपके द्वारा किये गए आह्वान का मैं पूरा समर्थन करता हूँ, आपका ये सन्देश मैं जन-जन तक पहुंचाऊंगा । हम सब यही चाहते हैं कि भारत पुनः विश्व गुरू बने #आत्मनिर्भर_भारत #VocalForLocal https://t.co/BOOijdhSob

— Sant Satyaprakash Ji (@satyaprakash_ji) November 16, 2020

आत्मगौरव भारत ही आत्मनिर्भर भारत है।भारतके इतिहास एवम् संस्कृतिकी पहचान आत्मगौरव भारत है।यह पहचान संत-महात्मा समाज को दे सकते है।हम @narendramodi का समर्थन करते है।@AcharyaSabha @AvdheshanandG @narendramodi https://t.co/FGGFvRHRum

— Swami Paramatmananda Saraswati (@SwamiPS108) November 16, 2020

भारत को सभी दिशाओं से #आत्मनिर्भर बनााने तथा सांस्कृतिक लूट से बचाने के लिए #भागवतसेवासंस्था व हमारा #वैदिकयात्रापरिवार समर्थक संकल्पित है, हम व्यासपीठ के माध्यम से इस स्वदेशी आंदोलन को पूर्ण पुरुषार्थ के साथ मूर्तरूप देने हेतु दृढ़संकल्पित हैं । https://t.co/Xb7G1mI25i

— Vaidik [email protected] Anurag Krishna Shastri (@VaidikYatra) November 16, 2020

सेवाभावी प्रधानसेवक आदरणीय @narendramodi जी का #VocalForLocal के माध्यम से स्वर्णिम भारत #आत्मनिर्भर_भारत बनाने का @AvdheshanandG जैसे राष्ट्रहितैषी संतों से किया हुआ यह पावन आव्हान निःसंदेह सकल राष्ट्र के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा।@Munilokesh @AcharyaSabha @PPBhaishri @Ramlal https://t.co/zjMCROH0KD

— Shri Kishan Pujari (@pujari_shri) November 16, 2020

भारत को समस्त दिशाओं आत्मनिर्भर बनाने वआर्थिक संकट एवं सांस्कृतिक लूट से बचाने हेतु मैं कार्ष्णि नागेंद्र महाराज काशी विद्वत्परिषद प्रभारी पश्चिमी भारत,समस्तधर्माचार्यसंत

महापुरुष स्वदेशीआत्मनिर्भरआंदोलन को बढ़ाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करके इसे मूर्तरूप देंगे,#आत्मनिर्भर_भारत https://t.co/Q8jhKHv6jV

— karshni nagendra maharaj (@karshninagendra) November 16, 2020