Prime Minister Narendra Modi has prayed to Maa Kalratri and sought blessings for everyone during Navratri.

In a tweet, the Prime Minister said: “मां कालरात्रि से प्रार्थना है कि सारी बाधाओं को दूर कर वे हर किसी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आएं।”