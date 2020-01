Stating that India-Israel relationship is “very strong”, Prime Minister Narendra Modi thanked his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu on Thursday as the latter congratulated him on the 28th anniversary of the establishment of formal diplomatic relations between the two countries.

“Today, 28 years ago, Israel and India established formal diplomatic relations. I congratulate my friend Narendra Modi for his warm friendship. Between Israel and India, a deep friendship has emerged that is evident in our many collaborations,” Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Twitter.

תודה רבה ידידי ראשה הממשלה @netanyahu

הקשר בין הודו לישראל חזק מאוד. מדינותינו משתפות פעולה באופן נרחב ביניהן ובפורומים בינלאומיים רבים. אנו חולקים ערכים משותפים ומחוייבים לפעול כדאי להטיב עם כדור הארץ https://t.co/qaHfPvhmL4 — Narendra Modi (@narendramodi) January 30, 2020

Both Netanyahu’s tweet and PM Modi’s response to it were in Hebrew. “Thank you very much, my friend, Prime Minister Benjamin Netanyahu. India-Israel relations are very strong. Our countries cooperate widely among themselves and in many international forums. We share common values,” said the Indian PM on Twitter.