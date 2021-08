Former UP CM Kalyan Singh passes away after prolonged illness, PM Modi and other leaders express condolences

Senior BJP leader and two-time Uttar Pradesh Chief Minister Kalyan Singh passed away at a Lucknow hospital on Saturday.

According to sources, Kalyan Singh, 89, had developed sepsis and subsequent multi-organ failure. The former Uttar Pradesh Chief Minister had been undergoing treatment in the intensive care unit (ICU) of the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (SGPGIMS) since July 4.

His condition had worsened on Friday following which he was placed on dialysis.

He had been first admitted to the Ram Manohar Lohia Hospital before being shifted to SGPGIMS.

Singh had also been the governor of Rajasthan and was admitted to the ICU of SGPGIMS on the evening of July 4 due to an infection and reduced consciousness level.

Prime Minister Narendra Modi and other party leaders paid homage to the deceased.

PM Modi tweeted: “I am saddened beyond words. Kalyan Singh Ji…statesman, veteran administrator, grassroots level leader and great human. He leaves behind an indelible contribution towards the development of Uttar Pradesh. Spoke to his son Shri Rajveer Singh and expressed condolences. Om Shanti.

“Generations to come will remain forever grateful to Kalyan Singh Ji for his contributions towards India’s cultural regeneration. He was firmly rooted in Indian values and took pride in our centuries old traditions.

“Kalyan Singh Ji gave voice to crores of people belonging to the marginalised sections of society. He made numerous efforts towards the empowerment of farmers, youngsters and women.”

Union Home Minister Amit Shah said, “कल्याण सिंह जी के निधन से देश ने आज एक सच्चे राष्ट्रभक्त, ईमानदार व धर्मनिष्ठ राजनेता को खो दिया। बाबूजी एक ऐसे विराट वटवृक्ष थे, जिनकी छाया में भाजपा का संगठन पनपा व उसका विस्तार हुआ। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक सच्चे उपासक के रूप में उन्होंने जीवनभर देश व जनता की सेवा की।

“जन-जन के हृदय में बसने वाले प्रखर राष्ट्रवादी आदरणीय कल्याण सिंह जी जैसा महान व्यक्तित्व ढूंढने पर विरले ही मिलता है।

बाबूजी ने अपनी कर्मठता से विभिन्न संवैधानिक पदों पर रहते हुए किसान, गरीब और वंचित वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर देश की प्रगति में अपना अनुपम योगदान दिया।

“राष्ट्र, धर्म व जनता को समर्पित ऐसे विराट व आदर्शपूर्ण जीवन को मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ। उनके निधन से देश व समस्त भाजपा परिवार शोकाकुल है।

ये देश व आने वाली पीढ़ियाँ उनके वृहत योगदान के लिए सदैव ऋणी रहेंगी। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति”

UP CM Yogi Adityanath said: “पूर्व राज्यपाल व उ.प्र. के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय कल्याण सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे।

“भारतीय राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता व जन सेवा के पर्याय, अप्रतिम संगठनकर्ता एवं लोकप्रिय जननेता आदरणीय कल्याण सिंह जी का देहावसान संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्हें कोटि-कोटि श्रद्धांजलि!

“प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक-संतप्त परिजनों को दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करें। समाज, कल्याण सिंह जी को उनके युगांतरकारी निर्णयों, कर्तव्यनिष्ठा व शुचितापूर्ण जीवन के लिए सदियों तक स्मरण करते हुए प्रेरित होता रहेगा।“

Defence Minister Rajnath Singh said: “श्री कल्याण सिंह जी के निधन से मैंने अपना बड़ा भाई और साथी खोया है। उनके निधन से आई रिक्तता की भरपाई लगभग असम्भव है। ईश्वर उनके शोक संतप्त परिवार को दुःख की इस कठिन घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करे। ओम शान्ति!

“जनसंघ के समय से ही उन्होंने भाजपा को मज़बूत बनाने और समाज के हर वर्ग तक पहुँचाने के लिए कड़ी मेहनत की। श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन में भी उनकी महती भूमिका के लिए उन्हें यह देश हमेशा याद रखेगा। उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए बड़ी क्षति है और मेरे लिए तो यह बहुत ही पीड़ादायक क्षण है।

“श्री कल्याण सिंह जी उ. प्र. ही नहीं भारतीय राजनीति की वह क़द्दावर हस्ती थे, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से देश और समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका लम्बा राजनीतिक जीवन जनता-जनार्दन की सेवा में समर्पित रहा। वे उत्तर प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जाने गए।“

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma tweeted: “Deeply saddened by the demise of Shri Kalyan Singh ji. His tenure as Uttar Pradesh Chief Minister will be remembered for immense growth of Bharatiya Janata Party & the utmost devotion with which he served Prabhu Shri Ram. My condolences to his family and well wishers. Om Shanti!”

BS Yediyurappa, the former Chief Minister of Karnataka tweeted: “Deeply saddened by the passing away of senior BJP leader & former CM of UP Shri Kalyan Singh Ji. A strong voice of backward communities, Kalyan Singh Ji will always be remembered for his charismatic leadership and integrity in public life. Condolences to his family. Om Shanti.”