Prime Minister Narendra Modi today greeted the people of the state of Himachal Pradesh on its 50th Statehood day.

In a tweet, the Prime Minister said, “हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के 50 वर्ष पूरे होने पर राज्य के सभी निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध यह प्रदेश विकास के नित नए मानदंड गढ़ता रहे और देश की उन्नति में अपना योगदान देता रहे। (I convey my heartfelt wishes to the people of Himachal Pradesh on the occasion of the 50th Statehood Day. May the state that is famous for its natural beauty and fascinating tourist spots keeps on setting new benchmarks for development and contribution to the progress of the country.)”