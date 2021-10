PM Modi pays tributes to Dr APJ Abdul Kalam on his Jayanti

Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to Dr APJ Abdul Kalam, the former President of India on his Jayanti.

In a tweet, the Prime Minister said: “मिसाइल मैन के रूप में विख्यात देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने अपना जीवन भारत को सशक्त, समृद्ध और सामर्थ्यवान बनाने में समर्पित कर दिया। देशवासियों के लिए वे हमेशा प्रेरणास्रोत बने रहेंगे।”

Other leaders also paid their tributes to the “Missile Man” of India.